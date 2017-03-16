В Уйском районе сгорела ферма с животными

Публикации за 16.03.17

В Уйском районе пожар уничтожил животноводческую ферму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел ночью в поселке Восточный, тушить пламя пришлось около 8 часов. Полностью выгорела постройка площадью 135 квадратных метров и девять тонн запасенного для животных сена.

В огне погибли полтора десятка овец и три лошади. Никто из людей, находившихся в тот момент на территории фермы, не пострадал. Причины возгорания выясняются.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 16.03.17

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