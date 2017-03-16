Жительницу южноуральского села, зарезавшую шестилетнего сына, освободили от наказания

Публикации за 16.03.17

ЖительницаЧелябинской области, убившая ребенка по приказу голосов, признана невменяемой.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла 27 марта 2016 года в поселке Степной Пластовского района. 40-летняя женщина набросилась с ножом на 6-летнего сына, множество раз ранив его в шею. От полученных травм мальчик скончался. После убийства мать уложила труп ребенка на диван и подожгла дом.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по пунктам «в», «и» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).По словам обвиняемой, накануне ночью она слышала голоса, сообщившие ей, что ребенок должен быть в раю.

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Как сообщили агентству«Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе следствия установлено, что женщина совершила убийство в состоянии тяжелого хронического психического расстройства.

По решению Пластского городского суда обвиняемая освобождена от уголовной ответственности, ей назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа.

Челябинск, Юлия Димова

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