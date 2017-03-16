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Челябинск

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Публикации за 16.03.17

Скромняги: размер взятки на Южном Урале в 2 раза меньше, чем в среднем по России

Скромняги: размер взятки на Южном Урале в 2 раза меньше, чем в среднем по России

В СКР заявили о прорыве в сфере борьбы с коррупцией на Южном Урале в 2016 году.

Как передает корреспондент РИА , в 2016 году в следственное управление СКР по Челябинской области поступило 784 заявления о коррупционных преступлениях, что на 4% больше, чем год назад. В 83% случаев рассмотрение обращений привело к возбуждению уголовных дел (+10% к 2015 году). «В 2015 году у нас было некоторое снижение числа уголовных дел по коррупционным статьям, – признал глава регионального следственного управления Денис Чернятьев. – Поэтому в 2016 году мы внесли определенные коррективы в свою работу, и можно говорить, что в прошлом году у нас был достаточно серьезный прорыв на этом направлении».

«Новый День – Челябинск» , и

По словам Дениса Чернатьева, средний размер взятки в Челябинской области составил в 2016 году 150 тысяч рублей (по России в целом – 300 тысяч рублей). При этом были и рекордсмены. Так, мэр Копейска Вячеслав Истомин обвиняется в получении 2 миллионов рублей, напомнил глава следственного управления. Это самая крупная взятка, выявленная южноуральскими следователями в прошлом году.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.03.17

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