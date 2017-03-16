«Вас никто не просил его спасть»: южноуральские чиновники заставляют зоозащитника уничтожить или продать спасенное им животное

Публикации за 16.03.17

Чиновники Минэкологии Челябинской области известного зоозащитника Карена Даллакяна в незаконном завладении рысью и вынуждают либо продать животное через аукцион либо уничтожить.

Даллакян пожаловался на региональных бюрократов главе Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергею Донскому.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в совеем открытом письме Даллакян рассказал, что рысь 10 января была вызволена из капкана, устроенного на частном подворье в Еткульском районе местным жителем в надежде поймать хищника, съевшего его пса. Когда животное угодило в ловушку, хозяин подворья умерщвлять ее не стал. Даллакян вызвался спасти зверя. Находясь в условиях карантина, животное самостоятельно отгрызло себе болевшую конечность, после чего ветеринары провели окончательную операцию по удалению лапы.

Это увечье не позволяет выпустить хищника обратно в дикую природу. Именно поэтому зоозащитник попросил чиновников областного Минэкологии разъяснить, как законным путем передать больную рысь фонду «Спаси меня».

Те же заявили, что хищник был получен зоозащитниками от браконьера, а значит, добыт незаконно и является собственностью государства.

«Такой ответ мне прислали чиновники на запрос о легализации травмированного животного. Выходит, сейчас рысь является государственной собственностью и должна быть либо уничтожена, либо продана через аукцион», – возмущенно пишет в своем «живом журнале» зоозащитник. – На мой вопрос, заданный в территориальное управление начальнику отдела продаж и закупок, что мы являемся некоммерческой организацией, и вы предлагаете нам же выкупать через аукцион животного-инвалида (задняя левая лапа ампутирована), которого мы спасли от РАССТРЕЛА, за свои же средства (эти средства благотворительные, сборы от населения, волонтерская помощь) приютили (для полноценной жизни данному животному необходим вольер, на который уже идет сбор денежных средств), выходили, пролечили, оперировали, вакцинировали и кормили, был ответ: никто вас не просил это делать».

Даллакян просит Донского разъяснить данную ситуацию и выработать механизм передачи животных, жизнь которых невозможна в естественных условиях, либо указать уполномоченные государством органы/приюты/зоопарки, на которые правительством РФ возложен уход и содержание данной категории животных.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 16.03.17

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