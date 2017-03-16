На Южном Урале просыпаются клещи

Публикации за 16.03.17

Южноуральские медики не ожидают всплеска клещевой активности в 2017 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 2016 год был не самый плохой – около 16 тысяч укушенных. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина

«Максимальное количество, которое было зарегистрировано на Южном Урале – около 30 тысяч. То есть, средний показатель колеблется в районе 20 тысяч пострадавших. В этом году показатель прогнозируется на уровне средних многолетних значений – в пределах 16-17 тысяч, потому что у клеща тоже есть своя цикличность размножения, и этот год будет не самым активным» – поясняет Светлана Лучинина.

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Возможность быть укушенным присутствует на всей территории области, но наиболее опасные зоны – горнолесные. Медики отмечают, что увеличивается число клещей, пораженных вирусными патогенами.

Специалисты называют пять опасных инфекций, которые могут передавать клещи: клещевой энцефалит, болезнь Лайма, эрлихиоз, бабезиоз, анаплазмоз. «По результатам прошлого года в клещах мы выявляли 4 вида возбудителя. В 3 % клещей находили вирус клещевого энцефалита, 10 % – боррелиоз. Это наиболее часто встречающиеся возбудители» – рассказывает Светлана Лучинина. «Если говорить о годовой динамике, то теперь пики заболеваемости возникают каждые 4-5 лет, раньше такое происходило каждые 2-3 года. Прошлый год был как раз пиковым, но, несмотря на это, заболеваний регистрируется не более 100 – клещевым энцефалитом, еще меньше – боррелиозом».

Напомним, в минувшем году от энцефалита скончались трое южноуральцев.

Челябинск, Ольга Орлова

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