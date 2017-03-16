В России начнут проверять специалистов на соответствие занимаемым должностям

Публикации за 16.03.17

Специалистов могут проверить на соответствие занимаемым должностям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новые федеральные законы обяжут сотрудников работать по своей основной специальности.

«Закон о независимой оценке квалификации направлен навстречу тем, кто работает не по профилю, микрофинансовым организациям. Работник может сам, либо по направлению от работодателя, подтвердить квалификацию, сдать экзамен и получить документ, подтверждающий его соответствие занимаемой должности» – рассказывает директор ЧОУ ДПО «Академия профессионального образования» Елена Смирнова.

«Что это дает работнику? В трудовом законодательстве есть ряд изменений, связанных с формой отказа соискателю от приема на работу (например, руководство обязано в течение семи дней письменно обосновать свой отказ). Теперь в этом смысле жизнь работодателя усложнилась. Он не сможет отказать соискателю с формулировкой «вы не соответствуете квалификационным требованиям», если у человека будет документальное подтверждение этого соответствия», – пояснила заведующая кафедрой истории философии и права Челябинского филиала Финансового университета при правительстве РФ Ирина Кравченко.

Пока еще неясно, как это будет выглядеть на деле. Сегодня подобную деятельность осуществляют специальные центры оценки квалификации, принимая у работников профессиональный экзамен. Перечень профессиональных стандартов расширен едва ли не втрое, но не все являются обязательными. «Например, профстандарты для педагогов, которые должны были вступить в силу в этом году, теперь станут обязательными только в 2019-м, т.к. профессиональное сообщество оказалось к этому не готово», – отметила Ирина Кравченко.

Челябинск, Ольга Орлова

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