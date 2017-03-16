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Публикации за 16.03.17

В России начнут проверять специалистов на соответствие занимаемым должностям

В России начнут проверять специалистов на соответствие занимаемым должностям

Специалистов могут проверить на соответствие занимаемым должностям.

Как передает корреспондент РИА , новые федеральные законы обяжут сотрудников работать по своей основной специальности.

«Закон о независимой оценке квалификации направлен навстречу тем, кто работает не по профилю, микрофинансовым организациям. Работник может сам, либо по направлению от работодателя, подтвердить квалификацию, сдать экзамен и получить документ, подтверждающий его соответствие занимаемой должности» – рассказывает директор ЧОУ ДПО «Академия профессионального образования» Елена Смирнова.

«Что это дает работнику? В трудовом законодательстве есть ряд изменений, связанных с формой отказа соискателю от приема на работу (например, руководство обязано в течение семи дней письменно обосновать свой отказ). Теперь в этом смысле жизнь работодателя усложнилась. Он не сможет отказать соискателю с формулировкой «вы не соответствуете квалификационным требованиям», если у человека будет документальное подтверждение этого соответствия», – пояснила заведующая кафедрой истории философии и права Челябинского филиала Финансового университета при правительстве РФ Ирина Кравченко.

Пока еще неясно, как это будет выглядеть на деле. Сегодня подобную деятельность осуществляют специальные центры оценки квалификации, принимая у работников профессиональный экзамен. Перечень профессиональных стандартов расширен едва ли не втрое, но не все являются обязательными. «Например, профстандарты для педагогов, которые должны были вступить в силу в этом году, теперь станут обязательными только в 2019-м, т.к. профессиональное сообщество оказалось к этому не готово», – отметила Ирина Кравченко.

Челябинск, Ольга Орлова

Челябинск. Другие новости 16.03.17

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