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Челябинск

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Публикации за 16.03.17

Конкурсная комиссия определилась с кандидатурами на пост главы Еманжелинского района

Конкурсная комиссия определилась с кандидатурами на пост главы Еманжелинского района

Депутатам Еманжелинского районного собрания депутатов предложили выбирать между действующим главой и предпринимателем.

Как сообщили РИА в пресс-службе администрации Еманжелинского района, до финала выборов были допущены действующий глава муниципалитета Евгений Светлов и бизнесмен Александр Ерофеев.

Напомним, на кресло руководителя района претендовали также пенсионер Владимир Моргунов и чиновница министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяна Антонова. Однако кандидатуру пенсионера конкурсная комиссия отказалась допускать к выборам. Другая же претендентка и вовсе не явилась на заседание комиссии.

«Новый День – Челябинск» , и

Заседание районного совета депутатов, на котором будет избран глава муниципалитета, намечено на 20 марта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.03.17

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