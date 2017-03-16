Конкурсная комиссия определилась с кандидатурами на пост главы Еманжелинского района

Публикации за 16.03.17

Депутатам Еманжелинского районного собрания депутатов предложили выбирать между действующим главой и предпринимателем.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Еманжелинского района, до финала выборов были допущены действующий глава муниципалитета Евгений Светлов и бизнесмен Александр Ерофеев.

Напомним, на кресло руководителя района претендовали также пенсионер Владимир Моргунов и чиновница министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяна Антонова. Однако кандидатуру пенсионера конкурсная комиссия отказалась допускать к выборам. Другая же претендентка и вовсе не явилась на заседание комиссии.

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Заседание районного совета депутатов, на котором будет избран глава муниципалитета, намечено на 20 марта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.03.17

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