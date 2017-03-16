Челябинского «кислотного маньяка» отправили за решетку на 9 лет

Публикации за 16.03.17

В Челябинске вынесли приговор мужчине, изуродовавшему кислотой трех человек.

Как уже сообщал «Новый День», 10 октября 2015 года в подъезде одного из домов на Комсомольском проспекте 44-летнюю женщину облили кислотой. Челябинка была госпитализирована с химическим ожогом левой части лица и носа. В преступлении заподозрили бывшего 45-летнего друга горожанки, предположительно, причиной этого стала ревность.

3 ноября нападению подвергся 21-летний сын пострадавшей. На улице Дегтярева двое мужчин брызнули в лицо молодому человеку и его 19-летней подруги едким веществом. Парня доставили в больницу с химическим ожогом головы, шеи, обеих рук, глаз и ротовой полости. Девушка получила незначительные ожоги. Вскоре полиция задержала двух подозреваемых в нападении на парня и девушку. Ими оказались 25-летние граждане Узбекистана. Один из них пояснил, что к нему обратился малознакомый мужчина и предложил за вознаграждение в 200 тысяч рублей облить парня кислотой. Спустя некоторое время арестовали и самого ревнивца. На челябинца завели сразу два уголовных дела, обвинив его в организации преступления и руководстве его исполнением, а также в хулиганстве.

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Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе Металлургического районного суда, челябинцу назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима, его подельник приговорен к 8 годам тюрьмы. Суд обязал каждого из них выплатить пострадавшей женщине 500 тысяч рублей, ее сыну – 25 тысяч, молодой девушке –15 тысяч рублей. Третий соучастник преступления проведет 2 года в колонии-поселении и компенсирует пострадавшим ущерб в размере 40 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 16.03.17

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