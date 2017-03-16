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Челябинск

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Публикации за 16.03.17

В Челябинской области в продажу поступила опасная «незамерзайка» с метанолом

В Челябинской области в продажу поступила опасная «незамерзайка» с метанолом

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Челябинской области выявили наличие в торговых точках стеклоомывающих жидкостей для автомобилей, которые изготовлены с нарушением соответствующих норм.

Как передает корреспондент РИА , опасная для здоровья человека «незамерзайка», в составе которой содержится метиловый спирт, выявлена в двух торговых точках в Южноуральске и Копейске. На данный момент в регионе продолжаются проверки, также специалисты пытаются установить пути реализации этого опасного товара в регионе.

В ведомстве рекомендовали местным жителям с особой осторожностью выбирать стеклоомывающие жидкости. Метиловый спирт является крайне опасным веществом, которое при попадании в организм человека вызывает сильнейшее отравление, что может стать причиной потери зрения или даже летального исхода.

Челябинск, Олег Кирьянов

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