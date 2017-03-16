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Публикации за 16.03.17

Прокуратура добилась ужесточения наказания для жителя магнитогорца, списавшего убийство на самооборону

Прокуратура добилась ужесточения наказания для жителя магнитогорца, списавшего убийство на самооборону

Прокуратуре Челябинской области удалось добиться отмены приговора жителю Магнитогорска, который пытался оправдать жестокое убийство своего знакомого самообороной и едва было не отделался легким испугом в виде 2 лет колонии-поселения.

Как сообщили РИА в ведомстве, преступление было совершено в апреле минувшего года: мужчина пришел на день рождения своего знакомого. Дружеская попойка переросла в конфликт, в ходе которого хозяин жилья несколько раз ударил гостя по голове. Тот в ответ набросил на шею обидчика провод от одного из электроприборов и принялся душить. Когда именинник перестал подавать признаки жизни, гость вывез его тело за пределы города, привязал к нему пару тяжелых блоков и утопил в колодце.

Все это Правобережный суд Магнитогорская счет самообороной и приговорил убийцу к двум годам колонии-поселения – то есть, исправительного учреждения с максимально мягким режимом. Государственное обвинение опротестовало этот приговор, отметив, что обидчик не угрожал жизни гостя и даже не использовал во время драки никаких подручных предметов. Областной суд согласился с этими доводами и принял решение ужесточить наказание.

По новому решению суда, осужденный отправится не на 2 года в колонию-поселение, а на 8 лет в колонию строгого режима.

Челябинск, Олег Кирьянов

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