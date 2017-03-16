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Публикации за 16.03.17

Магнитогорцу, обманувшему строителей космодрома «Восточный», скостили срок

Магнитогорцу, обманувшему строителей космодрома «Восточный», скостили срок

Мебельщик из Магнитогорска обманул строителей космодрома «Восточного» при поставках проволоки и дважды оказался на скамье подсудимых.

Как передает корреспондент РИА , обвиняемый купил документы о регистрации компании «Гигант», которая была оформлена на подставное лицо, с целью последующего заключения фиктивных сделок. В конце лета позапрошлого года он нашел в сети объявление ООО «Мир-17» о покупке оцинкованной проволоки и предложил организации свои услуги. Последняя передала эти данные другой фирме, которая поставляла проволоку организациям, работавшим на «Восточном». Магнитогорец заявил о наличии двух десятков тонн проволоки и предложил новым клиентам внести предоплату. Получив от заказчика 500 тысяч рублей, он по подставной сим-карте позвонил в фирму от имени водителя и заявил, что груз выехал в Амурскую область. Позднее он позвонил с еще одного подставного номера, теперь уже от лица менеджера, и попросил перевести остальную сумму. В общей сложности ему удалось выманить более 1 млн рублей.

В декабре минувшего года Благовещенский городской суд 30-летний магнитогорца приговорил к 4 годам условно за мошенничество с поставками оцинкованной проволоки для космодрома «Восточный». Приговор был оспорен, и ВС РФ передал дело из Приамурья в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска.

На этот раз магнитогорского комбинатора приговорили к 44 месяцам условного лишения свободы, сообщили в суде.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 16.03.17

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