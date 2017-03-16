Публикации за 16.03.17

ОАО «ММК» увеличило объемы реализации оцинкованного проката на 9%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сложная конъюнктура рынка не помешала компании в 2016 году выйти на рекордные объемы реализации на российском рынке: свыше 1 млн тонн оцинкованного проката. Объем поставок проката с полимерным покрытием достиг в прошлом году 322 тыс. тонн. Всего же емкость российского рынка оцинкованного проката в 2016 году составила 2,88 млн тонн, а рынка проката с полимерным покрытием – 1,9 млн тонн.

Главный акцент производственной и сбытовой политики Магнитки в сегменте проката с покрытиями – ориентация на российский рынок. По итогам 2016 года продажи оцинкованного проката на внутренний рынок России заняли 89% в общем объеме, оставшиеся 11% пошли в страны СНГ и дальнее зарубежье. Продажи проката с полимерным покрытием на внутренний рынок за аналогичный период также составили 89% в общем объеме, оставшиеся 11% были отгружены в страны СНГ.

В рейтинге отраслевого журнала «Металлоснабжение и сбыт» Магнитогорский металлургический комбинат занял первое место среди производителей оцинкованного и окрашенного проката по результатам работы в 2016 году. При этом ММК ожидает дальнейшего увеличения объемов реализации: в настоящее время ведется строительство еще одной линии непрерывного горячего цинкования мощностью до 360 тыс. тонн в год, запуск которой запланирован на 2017 год.

Помимо увеличения объемов и сортамента представленной на рынке продукции, также планируется ряд нововведений, которые будут гарантировать качество продукции для потребителя. В их числе разработка единых стандартов на металлопродукцию с покрытием, что позволит производителям защитить потребителей от недоброкачественной импортной продукции; оснащение всех производственных цепочек проката с покрытием длиномерами; дальнейшее развитие системы пошаговой маркировки проката с полимерным покрытием; развитие электронной торговли.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 16.03.17

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