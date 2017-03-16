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Публикации за 16.03.17

Ежи-метеорологи предсказали южноуральцам погоду на лето
Фото сайта chelzoo.ru

Ежи-метеорологи предсказали южноуральцам погоду на лето

Питомцы челябинского зоопарка сделали метеопрогноз на весну и лето.

Как передает корреспондент РИА , вслед за медведицей Бусинкой, последние несколько лет «гадающей» на погоду по разноцветным мискам с едой, синоптический дар обнаружился у двух молодых ежей – Федота и Фёклы, еще в феврале проснувшихся после зимней спячки.

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Церемонию выбора лакомств устроили на Федотов день. Если верить народному календарю, именно 15 марта можно определить погоду на ближайшие несколько месяцев: «Федот злой-злой – не быть маю с травой», «Снег идет весь день – потеплеет нескоро», «Длинные сосульки – весна будет долгая».

Сотрудники зоопарка одели ежам красивые шапочки и предложили на выбор несколько блюд, а также домик, чтобы спрятаться, если веснабудет холодной. В результате Федот и Фекла единогласно выбрали лакомство, означающее, что весна будет дружной, а лето – тёплым и урожайным.

К сожалению,питомцы челябинского зоопарка далеко не всегда верны в прогнозах. Напомним, медведица Бусинка обычно выбирает «теплую» миску, имея слабость к жаркому лету, даже когда весь сезон не прекращаются дожди.

Челябинск, Юлия Димова

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