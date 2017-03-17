В Челябинской области иномарка сбила школьницу, переходившую дорогу на «зеленый»

Публикации за 17.03.17

В Магнитогорске иномарка сбила девочку-подростка на «зебре».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 16 марта, в 16:55 на проспекте Пушкина.

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12-летняя школьница переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, когда ее сбил автомобиль «Шкода Рапид». Как передает «Верстов.Инфо», в результате ДТП девочка получила телесные повреждения. Ей назначено амбулаторное лечение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.03.17

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