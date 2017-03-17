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Челябинск

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Публикации за 17.03.17

На Южном Урале сошел с рельсов поезд с углем

На Южном Урале сошел с рельсов поезд с углем

В Челябинской области сошел с рельсов грузовой состав.

Как сообщили агентству в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, ЧП произошло накануне около 21 часа на территории тепловой электростанции «Южноуральская ГРЭС».

«Новый День – Челябинск» , и

С пути сошли колесные пары четырех вагонов с углем, один из них перевернулся.

На место происшествия прибыл аварийно-восстановительный поезд, а также областные спасатели. В настоящий момент авария ликвидирована, вагоны поставлены на рельсы.

По данным МЧС, движение грузовых и пассажирских поездов на данном участке железной дороги осуществляется в штатном режиме.

Челябинск, Юлия Димова

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