На Южном Урале сошел с рельсов поезд с углем

Публикации за 17.03.17

В Челябинской области сошел с рельсов грузовой состав.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, ЧП произошло накануне около 21 часа на территории тепловой электростанции «Южноуральская ГРЭС».

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С пути сошли колесные пары четырех вагонов с углем, один из них перевернулся.

На место происшествия прибыл аварийно-восстановительный поезд, а также областные спасатели. В настоящий момент авария ликвидирована, вагоны поставлены на рельсы.

По данным МЧС, движение грузовых и пассажирских поездов на данном участке железной дороги осуществляется в штатном режиме.

Челябинск, Юлия Димова

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