Предприятие южноуральского минстроя заплатит сотню тысяч рублей за выбоину на дороге

Публикации за 17.03.17

ДТП из-за дефектов автомагистрали обошлось сосновским дорожникам в сотню тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Сосновского районного суда, авария произошла 13 ноября 2015 года на автодороге «Кунашак – Сары – подъезд к Екатеринбургу». Следовавший по магистрали автомобиль наехал на многочисленные выбоины в дорожном полотне, из-за чего машина получила технические повреждения. Супруга водителя обратилась в суд за возмещением ущерба.

Согласно схеме дорожно-транспортного происшествия и акту выявленных недостатков в содержании дорог, составленному на месте инцидента, на участке дороги имелись выбоины, значительно превышающие установленные пунктом ГОСТом предельные размеры отдельных просадок. Также установлено, что за содержание и ремонт магистрали отвечает ОГУП Сосновское предприятие по ремонту и содержанию дорог, подчиненное министерству строительства и инфраструктуры Челябинской области.

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Решением суда исковые требования жительницы региона удовлетворены и с ОГУП Сосновское ПРСД взыскано в качестве компенсации ущерба более 85 тысяч рублей.

Кроме того, областному предприятию придется возместить женщине расходы, связанные с проведением экспертизы, почтовыми расходами и уплатой государственной пошлины – более 10 тысяч рублей.

Решение суда вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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