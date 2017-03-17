Челябинская филармония расскажет южноуральцам «Сказки на песке»

Публикации за 17.03.17

В Челябинской филармонии стартует сказочный проект.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, презентация проекта «Сказки на песке» состоится в субботу, 18 марта.

Цикл представлений попытается объединить классическую музыку, детскую литературу и искусство песочной анимации. Для концертов выбраны самые знаменитые сказочные истории, в роли чтецов выступят известные актеры театров города.

«Главной идеей «Сказок на песке» станет возвращение к первоисточнику – книге, и живому слову, – рассказали в пресс-службе областного правительства. – На время спектаклей сцена концертного зала Прокофьева превратится в волшебную библиотеку. На сцене появятся декорации – стопки книг, стремянки. Музыкальным оформлением проекта станет инструментальная музыка в исполнении солистов филармонии. Еще одним смысловым акцентом станет песочная анимация в исполнении художницы Ольги Савчук.

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Первой сказкой, которую услышат дети и их родители, станет «Холодное Сердце» Вильгельма Гауфа. Ее прочтет заслуженный артист России, актер Челябинского Камерного театра Михаил Яковлев.

Продолжат проект «Снежная королева» и «Маугли».

Челябинск, Виктор Елисеев

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