Экс-главу Миасса избили под окнами мэрии

Публикации за 17.03.17

В Миассе неизвестные напали на бывшего мэра Станислава Третьякова.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», инцидент произошел сегодня утром во дворе городской администрации. Экс-чиновник припарковал свой автомобиль и вышел из салона. В этот момент к нему подлетели двое мужчин, повалили на землю и стали избивать.

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В результате Третьякову удалось отбиться от нападавших, после чего те скрылись, сообщает U24 со ссылкой на пострадавшего.

С ушибами и ссадинами бывший мэр поехал в травматологическое отделение больницы, чтобы зафиксировать побои, откуда затем направится в полицию.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 17.03.17

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