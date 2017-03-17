Адский папа: челябинец-рецедивист вспомнил о существовании дочери через 23 года / И потребовал алименты

Публикации за 17.03.17

Мужчина, отсидевший 23 года в колонии, решил «наладить» отношения с дочерью, потребовав платить ему алименты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина не виделась с отцом почти всю свою жизнь – родители рано развелись из-за того, что мужчина в 1981 году получил уголовный срок за изнасилование. Семье и ребенку он никогда не помогал, дочь не видел. В 1986 и 2005 годах добавились новые сроки за взятку и групповое изнасилование. Вышел на свободу в 2014 году и решил напомнить о себе, отправившись в суд и потребовав с дочери алименты.

Когда женщина увидела повестку, а позже решение суда, то сразу обратилась к адвокатам.

Во время первого разбирательства суд обязал челябинку ежемесячно выплачивать отцу 13,8 тысяч рублей. Однако с помощью ООО «Право на защиту» решение было отменено, дело отправили на повторное слушание.

По словам адвоката Артема Артемьева, мужчина не имеет права требовать алименты, так как никогда не помогал дочери и не принимал участия в ее жизни. Более того, в помощи он не нуждается, получает пенсию, хотя ни дня не работал, серьезных заболеваний, требующих дорогостоящего лечения, не имеет. В центре занятости подтвердили, что для пенсионера имеются вакансии.

При повторном слушании суд решил дело в пользу дочери, алименты отцу ей платить не придется.

Челябинск, Ольга Орлова

Челябинск. Другие новости 17.03.17

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