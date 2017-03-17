В Троицке жилой дом разваливается на глазах горожан (ФОТО)

Публикации за 17.03.17

В Троицке у жилого дома разрушается стена.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о разрушении жилого дома горожане рассказали в социальных сетях.

«Ребята! Ребятушки! Монтажников, 5, ГРЭС. Дом… Дом рушится… Стена рухнула… Как теперь быть жителям этого дома?» – написал один из участников интернет-сообщества, сопроводив все это фотографией.

«Судя по фото, дом сейчас еще больше будет разрушаться в сторону надписи «Магазин Тройка», – прогнозирует еще один житель города. – Как только отвалится угол дома (а он держится на честном слове, опять-таки на фото видно), рухнет часть второго этажа, погребет под собой часть первого, и тут же рухнет кровля, а за ней и весь дом».

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

При этом троичане отмечают, что дом находится прямо напротив здания коммунальной организации. «Рядом здание музыкальной школы, куда часто заглядывают и депутаты, и работники администрации. И они это все видят», – подвел итог другой участник обсуждения.

Фото из группы «Подслушано Троицк», VK

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.03.17

Адский папа: челябинец-рецедивист вспомнил о существовании дочери через 23 года. И потребовал алименты. / Экс-главу Миасса избили под окнами мэрии. / Эксперты видят в «деле Юревича» конфликт местных элит и обстоятельность силовиков. Следователи уральских регионов «соревнуются» в успехах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»