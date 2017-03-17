В Челябинске мужчина так отбивался от женщины, что убил

Публикации за 17.03.17

Житель Челябинска, убивший женщину за то, что она оказала ему помощь, потребовал более мягкого приговора.

Как уже сообщал РИА «Новый День», челябинка встретила незнакомого мужчину в мае 2016 года на улице и, увидев на нем следы побоев, пригласила к себе, чтобы тот привел себя в порядок. Однако, после того как подсудимый умылся и почистил одежду, покинуть дом он отказался. Из-за этого между ним и хозяйкой дома возник конфликт, и гость нанес женщине не менее трех ударов битой по голове, от чего та скончалась.

На суде убийца пытался доказать, что отбивался от потерпевшей и действовал в целях самообороны.

Суд учел явку с повинной, наличие несовершеннолетних детей, однако, это не повлияло на окончательное решение. Приговор первой инстанции – 12 лет и 2 месяца лишения свободы, а также выплата компенсации дочери погибшей в размере 800 тысяч рублей – остается в силе.

Челябинск, Ольга Орлова

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