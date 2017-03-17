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Челябинск

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Публикации за 17.03.17

В Челябинске мужчина так отбивался от женщины, что убил

В Челябинске мужчина так отбивался от женщины, что убил

Житель Челябинска, убивший женщину за то, что она оказала ему помощь, потребовал более мягкого приговора.

Как уже сообщал РИА , челябинка встретила незнакомого мужчину в мае 2016 года на улице и, увидев на нем следы побоев, пригласила к себе, чтобы тот привел себя в порядок. Однако, после того как подсудимый умылся и почистил одежду, покинуть дом он отказался. Из-за этого между ним и хозяйкой дома возник конфликт, и гость нанес женщине не менее трех ударов битой по голове, от чего та скончалась.

На суде убийца пытался доказать, что отбивался от потерпевшей и действовал в целях самообороны.

Суд учел явку с повинной, наличие несовершеннолетних детей, однако, это не повлияло на окончательное решение. Приговор первой инстанции – 12 лет и 2 месяца лишения свободы, а также выплата компенсации дочери погибшей в размере 800 тысяч рублей – остается в силе.

Челябинск, Ольга Орлова

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