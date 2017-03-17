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Челябинск

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Публикации за 17.03.17

На Таганае увеличилось поголовье волков

На Таганае увеличилось поголовье волков

На территории южноуральского национального парка «Таганай» фиксируется увеличение численности волков. Сейчас следы животных встречаются практически по всей территории природной зоны. Более того, хищники начали появляться даже возле туристических объектов.

Как передает корреспондент РИА , остатки пиршества волков недавно были найдены недалеко от Киалимского кордона в направлении Карабаша. Специалисты сделали вывод, что лося загрызли 5-6 волков, скорее всего стая пришла с востока. Жертвами волков периодически становятся косули, не брезгуют хищники и волками.

Случаев нападения на людей пока не зафиксировано, но туристам рекомендуют не сходить с проторенных троп и как можно больше шуметь.

Челябинск, Олег Кирьянов

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