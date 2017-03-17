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Челябинск

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Публикации за 17.03.17

Дальнобойщикам запретят передвигаться по южноуральским трассам

Дальнобойщикам запретят передвигаться по южноуральским трассам

На дорогах Челябинской области с 12 апреля ограничат движение большегрузов.

Как сообщили агентству в пресс-службе регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта, действие приказа, сегодня подписанного главой ведомства Дмитрием Микуликом, распространяется на механические транспортные средства и машины с нагрузкой на ось более 6 тонн.

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Исключение составляет сельскохозяйственная и дорожная техника, пассажирские автобусы, автомобили, осуществляющие международные перевозки грузов, продуктов питания, животных, кормов для скота, удобрений, лекарственных препаратов, ГСМ, газа и иного топлива, почты и военных грузов, а также перевозки в целях ликвидации последствий ЧС. Проезд крупнотоннажных автомобилей остальных категорий возможен лишь при наличии специального разрешения контролирующего ведомства.

Отметим, весенний запрет на движение большегрузов продлится до полного просыхания земляного полотна, но не более 30 суток.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 17.03.17

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