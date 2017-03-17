Жители Челябинска пытаются спасти сквер, который собираются вырубить ради центра ландшафтного дизайна

Публикации за 17.03.17

Челябинцы решили благоустроить сквер, который чиновники уже списали под вырубку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», воскресник по благоустройству сквера пройдет 19 марта возле дома №110 по улице Братьев Кашириных. Об этом сообщил житель северо-запада Челябинска Эрнест Лукманов.

Напомним, жители дома поднялись на защиту сквера, узнав, что власти города без проведения публичных слушаний выдали разрешение на вырубку деревьев и строительство под окнами многоэтажки трех торговых павильонов общей площадью почти 1 тысяча квадратных метров. При этом одно из зданий (2-этажный центр ландшафтного дизайна – что же еще можно разместить на месте уничтоженного сквера) будет достигать девяти метров в высоту и перекроет доступ солнечного света в квартиры челябинцев.

В мэрии на протесты жителей северо-запада ответили привычной канцелярской отпиской: мол, разрешение на строительство выдано на законных основаниях, а посему так тому и быть. Но горожан подобная позиция не устраивает. Уже направлено письмо на имя президента России Владимира Путина, объявившего 2017 год Годом экологии. Продолжается сбор подписей в защиту сквера. «Люди сами к нам подходят, когда видят, что мы обсуждаем, как можно спасти деревья», – рассказал Эрнест Лукманов.

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К защите сквера жители улицы решили подойти творчески, объявив о серии мероприятий по благоустройству его территории. Первый воскресник начнется в 12:00 19 марта. Здесь же будет проходит сбор подписей против вырубки. Следующее подобное мероприятие активисты намерены провести после того, как стает наледь.

Ведут жители дома и переговоры с Верой Соколовой – инициатором застройки. Вчера в ходе встречи предпринимательница заявила, что готова реализовать свой проект на альтернативном земельном участке, если он будет равноценен выделенному. В случае если городские власти пойдут на такой размен. Челябинцы намерены пригласить для разговора представителей мэрии и высказать предложение о выделении другого участка, а самим взять шефство над сквером.

Челябинск, Виктор Елисеев

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