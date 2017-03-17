По факту сноса деревьев на северо-западе Челябинска возбудили уголовное дело

Публикации за 17.03.17

В Челябинске прокуратура признала незаконной вырубку деревьев в жилом квартале.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе областного надзорного ведомства, в ходе проверки соблюдения требований природоохранного законодательства установлено, что в районе домов №6 «б», 6 «б/2» и 6 б/3 по улице Солнечной в декабре 2016 года были уничтожены около десятка деревьев – ясеней и ив. Местные жители обратились с жалобой в городское управление экологии, откуда материалы поступили в прокуратуру Курчатовского района. Причиненный лесорубами ущерб составил более 355 тысяч рублей.

По факту незаконной рубки деревьев в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Лица, виновные в сносе деревьев, на данный момент не установлены.

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Напомним, это далеко не единственный случай массового уничтожения деревьев в спальном районе южноуральской столицы. В середине февраля челябинцы пожаловались на лесорубов, орудующих в сквере возле дома №15 по улице Захаренко. В ходе выездной проверки экологи обнаружили на участке более 50 поваленных вязов и ив. Ущерб оценили в 1,5 миллиона рублей. Также выяснилось, что никаких разрешительных документов на снос деревьев не выдавалось. По мнению горожан, участок леса вырубили по заказу владельца автостоянки, решившего расширить площадь парковки на арендованной им территории.

Челябинск, Юлия Димова

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