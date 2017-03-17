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Челябинск

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Публикации за 17.03.17

Жительница Златоуста зарезала мужа-драчуна и сбежала

Жительница Златоуста зарезала мужа-драчуна и сбежала

В Златоусте возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя.

Как сообщили агентству в городском следственном отделе, преступление произошло 7 марта в одной из квартир на улице Аносова. 37-летняя горожанка, работающая проводников поезда, решила раз и навсегда порвать со своим сожителем, постоянно ее избивающим и отбирающем деньги.

Однако попытка прогнать драчуна из дома в очередной раз закончилась рукоприкладством: мужчина снова побил возлюбленную. В ответ женщина схватила кухонный нож и ударила им обидчика в грудь. Травма оказалась смертельной.

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Испугавшись случившегося, женщина собрала вещи и уехала к подруге, оставив труп на полу в квартире. Спустя неделю горожанка сама сдалась полицейским.

Задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данным следователей, в ближайшее время будет проведена психиатрическая экспертиза. Не исключено, что по ее итогам женщине предъявят обвинение по менее тяжкой статье 107 УК РФ – «Убийство, совершенное в состоянии аффекта». В этом случае горожанке светит лишь до 3 лет лишения свободы.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 17.03.17

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