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Челябинск

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Публикации за 17.03.17

В Челябинске сбили пенсионерку и засунули в багажник

В Челябинске сбили пенсионерку и засунули в багажник

Пожилую челябинку сбили на перекрестке, два часа катали на машине по городу, а потом подбросили в больницу.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел сегодня утром. «С 7:00 до 8:00 на перекрестке Румянцева – Мира была сбита бабушка. Вместо оказания помощи, водитель с другом засунули её в багажник и продержали там несколько часов. Потом выкинули около травмпункта и скрылись. Бабушка в реанимации. Машину она не запомнила», – написали в соцсетях очевидцы.

В ГКБ№6 подтвердили: женщину, действительно сбили, некоторое время возили по городу, а потом привезли в травмпункт и оставили там одну. Медики диагностировали у нее тазобедренный перелом и срочно прооперировали.

Сейчас угрозы для жизни пожилой женщины нет.

В пресс-службе ГИБДД Челябинска не смогли прокомментировать инцидент, заявив, что не располагают информацией.

Челябинск, Ольга Орлова

Челябинск. Другие новости 17.03.17

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