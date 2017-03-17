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Публикации за 17.03.17

Лингвистическая закавыка: спор переводчиков может развалить брак челябинского байкера и актрисы из Конго

Лингвистическая закавыка: спор переводчиков может развалить брак челябинского байкера и актрисы из Конго

Сотрудники бюро переводов поставили под угрозу семейное счастье челябинского байкера и конголезской актрисы.Едва заключенный брак рискует рассыпаться из-за досадной ошибки челябинских переводчиков, так и не договорившихся о том, как будет правильно написать имя невесты – уроженки африканской страны Конго, – на русском языке.

Эта проблема не дает женщине оформить документы и получить российское гражданство, что грозит ей скорой депортацией и разлучением с возлюбленным.

Как передает корреспондент РИА , байкер Анатолий Панов решил воспользоваться услугами одного из бюро переводов Челябинска, куда отправил документы своей жены конголезской актрисы Аудрей Индомбе. Но разные бумаги попали к разным сотрудникам фирмы. А те, по данным Федерального агентства новостей, не удосужились договориться, как же нужно писать имя благоверной челябинца – «Одри», «Аудрей» или «Оудрей».

«Новый День – Челябинск» , и

В итоге каждый из переводчиков использовал тот вариант русского написания, какой счел нужным. А чиновники теперь сомневаются, действительно ли девушка выходила за россиянина замуж, или она является совершенно другим человеком.

Супруги даже готовы предоставить в качестве доказательства свадебное видео, однако в органах предлагают сначала убедить с помощью видеосъемки их руководство. В ЗАГСе же рассказывают, что это уже третий случай за последние годы, когда ошибка в переводе приводит к таким проблемам.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 17.03.17

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