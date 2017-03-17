Карабашка, кисту которой врачи перепутали с беременностью, подаст в суд жалобу на затягивании дела

Публикации за 17.03.17

Жительница Карабаша уверена, что рассмотрение дела затягивают намеренно.

Как уже сообщало РИА «Новый День», запутанная история началась еще 19 марта минувшего года, когда 26-летняя девушка, ожидавшая рождения близнецов, после кесарева сечения была поставлена в известность о том, что у нее на самом деле не было никакой беременности. Медики просто вырезали ей кисту. Общественный резонанс эта история обрела после того, как медики местной больницы, где «беременная» состояла на учете, обратились в следственные органы с просьбой проверить, куда она подевала детей.

После многочисленных проверок и разбирательств, женщина решила обратиться в суд и взыскать за ненадлежащее оказание ей медицинской помощи полмиллиона рублей компенсации. Впрочем, дело идет довольно медленно.

Представитель жительницы Карабаша утверждает, что дело затягивается специально, сообщает «31tv».

Так, медики недавно ходатайствовали о проведении очередной экспертизы, результатов которой до сих пор нет.

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В судебном порядке местная жительница и врачи должны были спорить еще осенью минувшего года, однако слушания снова отложили. Юрист и его клиентка собираются подать жалобу председателю Миасского городского суда.

При этом, ни адвокат, ни его клиентка не могут понять, зачем нужно было повторно проверять данные, если прежде все соответствующие документы были подтверждены юридически.

Челябинск, Олег Кирьянов

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