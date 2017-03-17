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Челябинск

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Публикации за 17.03.17

Южноуральцам снятся звезды

Южноуральцам снятся звезды

Челябинцы любят помечтать и хотят в отпуск. Об этом говорят их сновидения.

Как передает корреспондент РИА , специалисты системы Яндекс проанализировали поисковые запросы и выяснили, что чаще всего снится жителям разных городов.

В десятке самых популярных сновидений Челябинска находятся «метеорит» и «звездопад». Кстати, если верить народным толкованиям, то звезды снятся мечтателям и сулят исполнение желаний.

В то же время в Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областях сновидения носят религиозный характер – со священниками, иконами. В Вологде, Рязанской и Орловской областях чаще видят пироги.

Кроме звезд челябинцы регулярно интересуются, к чему снятся озеро, грибы, виктория, облепиха. Последняя, кстати, в зависимости от сюжета сна, обещает широкие перспективы, известия о родственниках, мимолетную удачу или малопривлекательную работу.

В целом по области популярные сны не очень отличаются. Одинаково часто южноуральцы видят бывших возлюбленных, детей, воду.

«Сильнее всего от региона к региону меняются транспорт, погода, флора и фауна сновидений. Море чаще снится в Крыму, а горы – на Алтае. Арбузы и орехи во сне и наяву растут на юге, а клюква – на севере. Единственный конкретный человек, которого часто видят во сне – Путин. Чаще всего он снится в Чечне» – рассказывает Яндекс.

Стоит заметить, что популярные сонники тем, кто видит во сне президента, общается с ним на равных, предвещают сильнейшее разочарование.

Челябинск, Ольга Орлова

Челябинск. Другие новости 17.03.17

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