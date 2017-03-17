В Копейске школьницы жестоко избили 12-летнюю девочку

Публикации за 17.03.17

В Копейске ученица шестого класса угодила на больничную койку, поссорившись с учащимися поселковой школы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», школьники жестоко избили девочку, в результате чего она получила сотрясение мозга. Медики сообщили в полицию.

Оказалось, что у девочки возник конфликт с двумя ученицами 8 класса школы в поселке Вахрушево, и те решили спор кулаками. Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности родителей школьниц, жестоко избивших девочку, потому что сами они еще не достигли 14-летнего возраста и не могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Копейск, Олег Кирьянов

Копейск. Другие новости 17.03.17

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