Челябинский аферист обманул россиян на 200 миллионов рублей

Публикации за 17.03.17

Житель Челябинска окажется на скамье подсудимых за организацию финансовой пирамиды. Это не первая «ходка» афериста. На этот раз мошеннику удалось обмануть почти 2 тысячи человек в двадцати городах страны.

Как сообщили РИА «Новый День» в суде Советского района Челябинска, в 2006-2008 годах обвиняемый занимался привлечением инвестиций частных лиц якобы для развития автоломбардов и компании-перевозчика, обещая «инвесторам» высокие проценты – 50% годовых. Создатель пирамиды открыл офисы в 20 российских городах. Причем, вклады якобы были застрахованы в «Ассоциации частных инвесторов», которая, как выяснилось позднее, была зарегистрирована на бомжа. Часть этих средств мошенник действительно использовал для выплаты инвесторам процентов, остальные пошли на новые офисы, рекламу и личные расходы.

В 2009 году организатор пирамиды был объявлен в розыск и через год задержан на Кубани. Мошенник пытался скрыться на собственной яхте в нейтральных водах, однако все равно был задержан. В 2013 году он был приговорен к семи годам и десяти месяцам лишения свободы – суд признал его виновным в хищении 43 миллионов рублей. Потерпевшими по этому делу проходили 253 человека.

Уже после того, как мошенник был осужден, появилась информация об еще одной пирамиде, к которой он также причастен. Сейчас дело состоит из семи сотен томов, а потерпевшими от его действий признаны 1 862 гражданина. Разумеется, выросла и сумма причиненного ущерба. На данный момент она приблизилась к отметке в 200 миллионов рублей.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 17.03.17

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