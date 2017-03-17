Челябинские приставы заставили бывшего тренера вернуть известной сноубордистке почти 600 тысяч рублей

Публикации за 17.03.17

В Челябинской области бывший тренер по сноуборду принудительно выплатила своей бывшей подопечной – неоднократной призерке международных соревнований и чемпионке России, – почти 600 тысяч рублей материального ущерба, причиненного в результате мошеннических действий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления ФССП по Челябинской области, необходимая сумма взыскания составила 588 тысяч рублей. При этом должница является владелицей единственного жилья, конфисковать которое и продать было нельзя, а ее автомобиль еще во время следствия был оперативно перерегистрирован на пожилую мать. Кроме того, женщина не имеет и официального источника дохода, потому что была уволена с занимаемой ранее должности.

С самого начала исполнительного производства и принудительного взыскания бывший тренер несколько раз добровольно переводила суммы в размере до 20 тысяч рублей, однако эти средства несопоставимы с общей суммой долга, в связи с чем приставы решили запретить женщине покидать территорию России. Впоследствии истице даже пришлось снова обратиться в суд с требованием признать сделку о передаче должницей дорого автомобиля в собственность матери ничтожной. К слову, решение по этому делу еще не вынесено, однако во время одного из судебных заседаний должница добровольно передала своей бывшей подопечной большую часть долга, а после перевела на счет ФССП оставшуюся часть задолженности.

Челябинск, Олег Кирьянов

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