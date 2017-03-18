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Челябинск

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Публикации за 18.03.17

В Челябинской области задержали банду наркоторговцев с двумя кило «синтетики»

В Челябинской области задержали банду наркоторговцев с двумя кило «синтетики»

Челябинск, Март 18 (Новый День, Виктор Елисеев) – Троим южноуральцам грозит пожизненное заключение за два с лишним килограмма синтетических наркотиков.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, наркоторговцев задержали в рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!».

Проверяя одно из сообщений, полицейские вышли на двух молодых безработных, у которых изъяли синтетические наркотики общей массой 2 килограмма 234 грамма, весы, фасовочные материалы, банковские карты, средства связи и выхода в сеть Интернет. Впоследствии оперативники задержали третьего участника группы. Отметим, что он оказался самым молодым участником группировки (парню всего 19 лет), но, в отличие от старших товарищей, уже имел судимость.

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Наркотики молодые люди собирались сбывать с помощью интернет-торговли. По данному факту в отделе полиции по Миассу возбуждено уголовно дело.

Все трое заключены под стражу. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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