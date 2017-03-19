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Публикации за 19.03.17

Нетрезвый челябинец насмерть сбил на переходе двух мужчин и сбежал

Нетрезвый челябинец насмерть сбил на переходе двух мужчин и сбежал

Челябинск, Март 19 (Новый День, Виктор Елисеев) – Нетрезвый бесправник насмерть сбил на переходе двоих челябинцев и скрылся с места ДТП.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, трагедия произошла сегодня в 00:10 на улице Комарова.

Неизвестный, управляя легковым автомобилем отечественного производства, сбил двух мужчин, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеходы скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Сам водитель с места ДТП скрылся.

Через полчаса автомобиль ВАЗ-21103, за рулем которого был сбежавший с места аварии челябинец, остановили инспекторы ДПС. Мужчина был пьян, к тому уже управлял автомобилем, будучи лишенный водительского удостоверения.

«Новый День – Челябинск» , и

Челябинец привлечен к административной ответственности за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств аварии.

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