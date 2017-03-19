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Публикации за 19.03.17

Снежинские подростки обчистили православный храм

Снежинские подростки обчистили православный храм

Челябинск, Март 19 (Новый День, Виктор Елисеев) – В Снежинске подростки обокрали церковь.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сегодня, 19 марта в дежурную часть отдела полиции по ЗАТО Снежинск поступило сообщение о том, что в ночь с 18 на 19 марта в храме святого преподобного Сергия Радонежского было разбито окно.

Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили, что пропал ящик для пожертвований с денежными средствами. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подростков 12 и 14 лет, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

По словам задержанных, в ящике для пожертвований было 1 тысяча 200 рублей, которые они потратили на свои нужды.

«Новый День – Челябинск» , и

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 Уголовного кодекса РФ (кража).

Челябинск. Другие новости 19.03.17

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