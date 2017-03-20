Бесправник, сбивший пьяным двоих челябинцев, попал под уголовку

Публикации за 20.03.17

В отношении челябинца, сбившего насмерть двух мужчин, возбуждено уголовное дело.

Как сообщал ранее «Новый День», смертельное ДТП произошло в воскресенье, 19 марта, на улице Комарова.

Водитель автомобиля ВАЗ-21103 сбил двух мужчин, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеходы скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Сам водитель с места ДТП скрылся.

Спустя 15 минут виновника аварии остановили инспекторы ДПС. Мужчина был пьян, к тому уже управлял автомобилем, будучи лишенным водительского удостоверения.

Челябинца привлекли к административной ответственности за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием.

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Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Челябинск, Виктор Елисеев

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