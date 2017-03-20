NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 20.03.17

Бесправник, сбивший пьяным двоих челябинцев, попал под уголовку

Бесправник, сбивший пьяным двоих челябинцев, попал под уголовку

В отношении челябинца, сбившего насмерть двух мужчин, возбуждено уголовное дело.

Как сообщал ранее , смертельное ДТП произошло в воскресенье, 19 марта, на улице Комарова.

Водитель автомобиля ВАЗ-21103 сбил двух мужчин, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеходы скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Сам водитель с места ДТП скрылся.

Спустя 15 минут виновника аварии остановили инспекторы ДПС. Мужчина был пьян, к тому уже управлял автомобилем, будучи лишенным водительского удостоверения.

Челябинца привлекли к административной ответственности за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием.

«Новый День – Челябинск» , и

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.03.17

20 марта ожидаются следующие события – Челябинск. / Практичность против эмоций. Гороскоп РИА «Новый День» на 20 – 31 марта 2017. / Снежинские подростки обчистили православный храм.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter