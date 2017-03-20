Смог зависнет над Челябинском на два дня

С середины понедельника в Челябинске установятся неблагоприятные метеоусловия.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, продлятся в Челябинске с 12 часов 20 марта до 19 часов 21 марта.
В связи с этим в городе объявлен режим НМУ первой степени опасности.
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Экстренные службы напоминают, что промышленным предприятиям при объявлении режима НМУ необходимо обеспечить снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Кроме того, всем организациям рекомендовано минимизировать проведение работ, вызывающих «пыление» и дополнительное загрязнение атмосферы. Владельцам автомобилей советуют пересесть на общественный транспорт.
Челябинск, Виктор Елисеев
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