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Челябинск

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Публикации за 20.03.17

В Челябинской области новорожденная умерла во время домашних родов

В Челябинской области новорожденная умерла во время домашних родов

В Магнитогорске следователи выясняют причины гибели новорожденной девочки.

Как сообщили РИА в следственном управлении СКР по Челябинской области, тело ребенка нашли утром 19 марта в квартире одного из домов Магнитогорска.

При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, обнаружено не было. По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, ребенок скончался после домашних родов.

«Новый День – Челябинск» , и

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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