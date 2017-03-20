В Челябинской области новорожденная умерла во время домашних родов

Публикации за 20.03.17

В Магнитогорске следователи выясняют причины гибели новорожденной девочки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, тело ребенка нашли утром 19 марта в квартире одного из домов Магнитогорска.

При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, обнаружено не было. По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, ребенок скончался после домашних родов.

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В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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