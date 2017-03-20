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Челябинск

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Публикации за 20.03.17

В Челябинске толпа подростков избила мужчину, посчитав его опасным (ВИДЕО)

В Челябинске толпа подростков избила мужчину, посчитав его опасным (ВИДЕО)

Молодые люди, вооруженные дубинками и ножами избили незнакомого мужчину на остановке.

Как передает корреспондент РИА видео инцидента свидетели опубликовали в социальных сетях. По словам очевидцев, после того как подростки ушли, пострадавшему вызвали «скорую помощь», но тот ушел, не дожидаясь приезда врачей.

Молодые люди уверяют, что в руках у пострадавшего был нож, и тот приставал к прохожим. В доказательство они выложили еще один ролик, где запечатлено происходившее за несколько минут до избиения. На видео заметно, что мужчина разгуливает по проезжей части, размахивая каким-то предметом, и его состояние трудно оценить как адекватное.

«Новый День – Челябинск» , и

В пресс-службе управления МВД Челябинска сообщили лишь, что по поводу этого инцидента началась проверка, но от дальнейших комментариев отказались.

Челябинск, Ольга Орлова

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