Двое челябинцев найдены мертвыми в подъезде многоэтажки

Публикации за 20.03.17

В Челябинске проводится проверка по факту гибели двух мужчин.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, утром 19 марта жители дома по улице Горького обнаружили на лестничной клетке бездыханные тела молодых парней. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа признаков криминального характера смерти при осмотре погибших не зафиксировала.

В свою очередь, рядом с покойниками были найдены использованные шприцы. По предварительным данным, молодые люди 29 и 30 лет скончались от передозировки наркотиками.

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В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Димова

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