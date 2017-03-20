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Челябинск

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Публикации за 20.03.17

Двое челябинцев найдены мертвыми в подъезде многоэтажки

Двое челябинцев найдены мертвыми в подъезде многоэтажки

В Челябинске проводится проверка по факту гибели двух мужчин.

Как сообщили агентству в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, утром 19 марта жители дома по улице Горького обнаружили на лестничной клетке бездыханные тела молодых парней. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа признаков криминального характера смерти при осмотре погибших не зафиксировала.

В свою очередь, рядом с покойниками были найдены использованные шприцы. По предварительным данным, молодые люди 29 и 30 лет скончались от передозировки наркотиками.

«Новый День – Челябинск» , и

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Димова

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