В Аргаяшском районе во время пожара погиб четырехлетний мальчик

Публикации за 20.03.17

В Челябинской области во время пожара в частном доме погиб маленький мальчик.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, сообщение о возгорании жилого дома в поселке Горный Аргаяшского района поступило на пульт дежурного 19 марта.

К моменту приезда пожарных пламя охватило всю деревянную постройку, а также стоящий во дворе автомобиль. Жильцы дома, мужчина и женщина, успели выбежать на улицу, оставив внутри четырехлетнего сына. Огнеборцы попытались эвакуировать малыша, однако проникнуть в горящий дом уже не представлялось возможным. В результате ребенок погиб.

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Расспросить жильцов о причинах случившегося сотрудникам МЧС также не удалось: мужчина плохо говорит по-русски, женщина и вовсе не знает языка. Оба пострадавших не являются гражданами РФ. С ожогами и травмами различной степени тяжести погорельцев госпитализировали.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, на месте работают дознаватели. По одной из версий, к трагедии могла привести детская шалость с огнем.

Челябинск, Юлия Димова

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