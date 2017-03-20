В мэрии Челябинска передумали проводить торги по обслуживанию муниципальных маршрутов

Публикации за 20.03.17

Власти Челябинска отменили конкурс на обслуживание муниципальных маршрутов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все 7 лотов, выставленных на конкурс в середине февраля, были сняты с торгов на прошлой неделе. Соответствующая отметка стоит в соответствующем разделе на сайте городского управления транспорта.

На сегодня заявлены на расторговку лишь два новых маршрута, призванных обеспечить транспортное сообщение микрорайона Чурилово: №47 «Мехколонна – ЧМК» и №84 «Мехколонна – ЧВВАКУШ». Торги по ним объявлены 17 марта.

Напомним, в середине февраля власти города выставили на торги 7 лотов, включающие в себя все муниципальные автобусные маршруты. В управлении транспорта Челябинска это объяснили процедурой банкротства МУП «Челябавтотранс». Якобы, в ходе торгов маршруты должны были передать МУП «Служба организации движения», чтобы избегнуть транспортного коллапса из-за банкротства автобусного предприятия.

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При этом некоторые маршруты были существенно изменены. Чего, как заметили горожане, не было в разработанной Челябинским институтом генерального плана и транспорта.

Причину отмены торгов в управлении транспорта прокомментировать не смогли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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