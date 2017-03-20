В Челябинской области пьяный водитель попытался выдать себя за пассажира, запрыгнув приятелю на колени

Публикации за 20.03.17

В Кыштыме пьяный водитель попытался притвориться пассажиром.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», житель Кыштыма за два дня дважды стал участником ДТП.

Первая авария произошла около 4:00 в субботу, 18 марта. Наряд ДПС преследовал пьяного лихача, управлявшего автомобилем ВАЗ-21099. В районе дома №6 на улице Ленина уходивший от погони молодой человек не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. Здесь он столкнулся с машиной-такси «Лада Гранта». В итоге водитель «Лады» получил ушиб грудной клетки, левого локтевого сустава, также у него поврежден шейный отдел позвоночника. Пассажир такси отделался ссадиной на лбу.

Возможно, именно неприятные воспоминания о поездке в качестве пассажира побудили на следующий день принявшего на грудь кыштымца сесть за руль «Мицубиси». Когда же машину на улице Республики остановили инспекторы ДПС, он решил прикинуться пассажиром, ловко перебравшись на соседнее кресло. Правда, мужичина забыл, что оно уже занято его приятелем.

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Впрочем, оригинальный ход южноуральца оказался бесполезным, пишет «Кыштымский рабочий»: на автомобиле полицейских работал видеорегистратор, зафиксировавший все его действия.

При проверке документов выяснилось, что кыштымец управлял машиной без водительского удостоверения: прав он лишился в конце 2015 года за пьяную езду, и должен был получить их лишь в мае нынешнего года. По всей видимости, теперь этот срок передвинут на более отдаленную перспективу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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