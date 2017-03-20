На Южном Урале грабители связали старушку, чтобы забрать несколько тысяч рублей

Публикации за 20.03.17

Суд вынес приговор двум взломщикам, ворвавшимся к пожилой женщине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в марте 2016 года в селе Маячное Октябрьского района подсудимые взломали дверь квартиры, вынесли деньги и ценности на сумму около 36 тысяч рублей, а чтобы потерпевшая не сопротивлялась, связали ей руки и ноги.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, осужденные были признаны виновными в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. Октябрьский районный суд приговорил обоих к 1 году и 4 месяцам и 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Материальный вред потерпевшей возмещен полностью.

Челябинск, Ольга Орлова

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