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Челябинск

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Публикации за 20.03.17

На Южном Урале грабители связали старушку, чтобы забрать несколько тысяч рублей

На Южном Урале грабители связали старушку, чтобы забрать несколько тысяч рублей

Суд вынес приговор двум взломщикам, ворвавшимся к пожилой женщине.

Как передает корреспондент РИА , в марте 2016 года в селе Маячное Октябрьского района подсудимые взломали дверь квартиры, вынесли деньги и ценности на сумму около 36 тысяч рублей, а чтобы потерпевшая не сопротивлялась, связали ей руки и ноги.

Как сообщили РИА в прокуратуре Челябинской области, осужденные были признаны виновными в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. Октябрьский районный суд приговорил обоих к 1 году и 4 месяцам и 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Материальный вред потерпевшей возмещен полностью.

Челябинск, Ольга Орлова

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