В Челябинске загорелся мини-рынок

В Челябинске на рынке, расположенном в районе проспекта Победы, массово загорелись торговые павильоны. Пламенем было охвачено не менее двенадцати торговых точек.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», по предварительным данным, пострадавших в инциденте, произошедшем сегодня ночью, нет. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание в одном из павильонов Северо-западного рынка Челябинска. По словам главы Курчатовского района Сергея Антипова, причиной возгорания считается нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
В МЧС информацию о пожаре также подтвердили, однако отметили, что в результате этого инцидента пострадал лишь один торговый павильон. На данный момент сотрудники ведомства устанавливают причины возгорания. Для ликвидации огня привлекались две единицы спецтехники и восемь человек личного состава ведомства, уточняет «Первый областной».
Челябинск, Олег Кирьянов
Челябинск. Другие новости 20.03.17
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