В Челябинске загорелся мини-рынок

Публикации за 20.03.17

В Челябинске на рынке, расположенном в районе проспекта Победы, массово загорелись торговые павильоны. Пламенем было охвачено не менее двенадцати торговых точек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по предварительным данным, пострадавших в инциденте, произошедшем сегодня ночью, нет. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание в одном из павильонов Северо-западного рынка Челябинска. По словам главы Курчатовского района Сергея Антипова, причиной возгорания считается нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

В МЧС информацию о пожаре также подтвердили, однако отметили, что в результате этого инцидента пострадал лишь один торговый павильон. На данный момент сотрудники ведомства устанавливают причины возгорания. Для ликвидации огня привлекались две единицы спецтехники и восемь человек личного состава ведомства, уточняет «Первый областной».

Челябинск, Олег Кирьянов

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