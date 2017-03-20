Мэрия Челябинска согласна сохранить сквер на улице Братьев Кашириных – «если есть юридическая возможность»

Публикации за 20.03.17

Городские власти согласились предоставить альтернативу застройке сквера на северо-западе Челябинска.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», чиновники готовы рассмотреть вопрос о переносе строительства нескольких павильонов с земельного участка у дома №110 по улице Братьев Кашириных, занимаемого сквером. Об этом заявил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

«У нас есть подобный опыт, – напомнил мэр. – По такой схеме мы работали с земельным участком стадиона завода имени Колющенко. Поэтому, если у предпринимательницы есть юридическая возможность поменять участок со сквером на другой, мы будем только рады».

Напомним, жители дома поднялись на защиту сквера, узнав, что власти города без проведения публичных слушаний выдали разрешение на вырубку деревьев и строительство под окнами многоэтажки трех торговых павильонов общей площадью почти 1 тысяча квадратных метров. При этом одно из зданий будет достигать девяти метров в высоту и перекроет доступ солнечного света в квартиры челябинцев.

В мэрии на протесты жителей северо-запада ответили привычной канцелярской отпиской: мол, разрешение на строительство выдано на законных основаниях, а посему так тому и быть. Но горожан подобная позиция не устраивает. Уже направлено письмо на имя президента России Владимира Путина, объявившего 2017 год Годом экологии. Продолжается сбор подписей в защиту сквера.

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Кроме того, встретились челябинцы и с предпринимательницей, ставшей инициатором застройки. В ходе переговоров она заявила, что готова реализовать свой проект на альтернативном земельном участке, если он будет равноценен выделенному. Чтобы обсудить такую возможность, горожане пригласили для разговора замглавы Челябинска по вопросам градостроительства Владимира Слободского.

Между тем, в воскресенье, 19 марта, инициативная группа по сохранению сквера провела здесь благоустройство. На мероприятие пришли порядка полусотни человек – в основном, жители дома №110. Челябинцы убрали скопившийся за зиму на территории сквера мусор, побелили стволы деревьев. Это первое из комплекса мероприятий по благоустройству, запланированных защитниками деревьев. Следующее намечено на апрель, когда в городе сойдет лед.

Челябинск, Виктор Елисеев

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