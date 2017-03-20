Лучше бы не трогали: в Магнитогорске во время капремонта кровли затопило многоэтажку

Публикации за 20.03.17

Житель Магнитогорска отсудил у подрядчика регионального фонда капремонта компенсацию за потоп в квартире.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе Ленинского районного суда, с иском к «ЖЭУ №1» и обратился житель многоквартирного дома, где был проведен капитальный ремонт крыши.

По данным заявителя, в ходе кровельных работ затопило квартиру, расположенную на последнем этаже дома. Хозяин жилища пожаловался в управляющую компанию. На следующий день к горожанину прибыла специальная комиссия. Эксперты установили, что в процессе ремонта строители сняли с крыши шифер, однако не убрали снег. В результате талая вода затопила жилые помещения дома. Ущерб, причиненный собственнику, оценили в 52 тысячи 252 рубля.

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Известно, что ремонтом кровли по заказу регионального оператора занималась подрядная организация «Элит Групп». Однако строители отказались возмещать ущерб, заявив, что к ответственности за содержание общедомового имущества необходимо привлечь обслуживающую организацию.

Выслушав мнения сторон, суд пришел к выводу, что затопление квартиры произошло по вине подрядной организации, некачественно выполнившей ремонт кровли.

В пользу владельца квартиры суд взыскал с «Элит Групп» материальный ущерб в размере 59 тысяч рублей, включив судебные расходы, траты на оценку поврежденного имущества и госпошлину. Кроме того, в ближайшее время строители обязаны устранить допущенные нарушения при ремонте кровли.

Решение суда вступило в законную силу.

Челябинск, Юлия Димова

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