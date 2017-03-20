На Южном Урале товарняк насмерть сбил любителя музыки

Публикации за 20.03.17

Житель Копейска попал под поезд, не услышав сигналы тревоги.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, трагедия произошла 18 марта на станции Потанино Челябинской области. Молодой человек переходил железнодорожные пути в неустановленном месте недалеко от пешеходного навесного моста, не обращая внимания на приближающийся грузовой состав. Машинист товарняка несколько раз просигналил юноше, после чего применил экстренное торможение. Однако, будучи в наушниках, парень не услышал ни стука колес, ни гудка поезда.

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От полученных травм 18-летний пешеход скончался до приезда медиков. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. По факту гибели южноуральца проводится проверка.

Челябинск, Юлия Димова

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