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Челябинск

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Публикации за 20.03.17

На Южном Урале товарняк насмерть сбил любителя музыки

На Южном Урале товарняк насмерть сбил любителя музыки

Житель Копейска попал под поезд, не услышав сигналы тревоги.

Как сообщили агентству в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, трагедия произошла 18 марта на станции Потанино Челябинской области. Молодой человек переходил железнодорожные пути в неустановленном месте недалеко от пешеходного навесного моста, не обращая внимания на приближающийся грузовой состав. Машинист товарняка несколько раз просигналил юноше, после чего применил экстренное торможение. Однако, будучи в наушниках, парень не услышал ни стука колес, ни гудка поезда.

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От полученных травм 18-летний пешеход скончался до приезда медиков. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. По факту гибели южноуральца проводится проверка.

Челябинск, Юлия Димова

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