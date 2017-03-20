В Челябинске трамвай въехал в машину с иностранными номерами

Публикации за 20.03.17

В Ленинском районе Челябинска автомобиль с зарубежными номерами не пропустил трамвай.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня около 10:00 на улице Дзержинского.

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Легковушка с казахстанскими номерами разворачивалась через пути и не пропустила трамвай №22. В результате столкновения никто не пострадал, однако движение трамваев на некоторое время было остановлено.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.03.17

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